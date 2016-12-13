В Тернополе в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ приостановлена учеба в школах

В Тернополе в связи с повышением уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей приостановлены занятия в школах.

Читайте такжеВ Киеве эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен на 30% - экспертКак сообщили УНИАН в пресс-службе городского совета, соответствующее решение сегодня приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям при городском совете.

В решении говорится, что обучение в образовательных учреждениях города приостанавливается с 14 по 16 декабря включительно.

Читайте такжеВ этом году сезонный грипп пришел в Украину раньше срока - Минздрав«По последним данным в Тернополе превышен эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ на 6,2%. Причем количество больных каждый раз увеличивается, половина из них – дети. Поэтому было принято решение объявить карантин в школах Тернополя, а также рекомендовано приостановить обучение в профессионально-технических и высших учебных заведениях города», – объяснил заместитель городского головы Леонид Бицюра.

Комиссия также обязала в местах массового скопления людей ввести масочный режим, в частности, в общественном транспорте, заведениях общественного питания, быта и усилить дезинфекцию транспортных средств и помещений.