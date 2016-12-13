Жизни подростка, которого достали из-под завалов общежития, ничего не угрожает - медики

Об этом УНИАН сообщил начальник управления здравоохранения Черниговского городского совета Владислав Кухар.

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По его словам, парня госпитализировали в городскую больницу №2, ночь он находился в реанимации. Утром перевели в травматологическое отделение.

"Его состояние стабильное. Никакой угрозы жизни и здоровью парня пока нет", - сказал Кухар.

По данным медиков, у него незначительные закрытые травмы плеч, позвоночника и коленного сустава. Подросток в сознании.

Кухар также уточнил, что за помощью к медикам, которые дежурили во время разборки завалов общежития, обратились 10 граждан. Подавляющее большинство имели повышенное давление после пережитого стресса.

Как сообщал УНИАН, в Чернигове 12 декабря ориентировочно в 16:20 произошел обвал в одном из подъездов четырехэтажного общежития, расположенного по ул. Попудренко, 16. Вследствие обвала незначительные травмы получили 7 человек. Еще два человека оказались под завалами.

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По данным ГСЧС, в здании произошло обрушение плит перекрытия с первого по четвертый этажи (8 квартир) и разрушение наружной стены с фасадной стороны.

Спасатели достали из-под завалов живым подростка и тело погибшей женщины 1991 года рождения.

По последней версии следствия, причиной обрушения стало аварийное состояние здания.

По данным ГСЧС, в общежитии проживало 196 жителей. Все они отселены в гостиницы и к родственникам.