Жизни подростка, которого достали из-под завалов общежития, ничего не угрожает - медики
В Чернигове жизни 17-летнего парня, которого спасатели 12 декабря достали из-под завалов общежития, в котором обрушилась стена, ничего не грозит.
Об этом УНИАН сообщил начальник управления здравоохранения Черниговского городского совета Владислав Кухар.
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По его словам, парня госпитализировали в городскую больницу №2, ночь он находился в реанимации. Утром перевели в травматологическое отделение.
"Его состояние стабильное. Никакой угрозы жизни и здоровью парня пока нет", - сказал Кухар.
По данным медиков, у него незначительные закрытые травмы плеч, позвоночника и коленного сустава. Подросток в сознании.
Кухар также уточнил, что за помощью к медикам, которые дежурили во время разборки завалов общежития, обратились 10 граждан. Подавляющее большинство имели повышенное давление после пережитого стресса.
Как сообщал УНИАН, в Чернигове 12 декабря ориентировочно в 16:20 произошел обвал в одном из подъездов четырехэтажного общежития, расположенного по ул. Попудренко, 16. Вследствие обвала незначительные травмы получили 7 человек. Еще два человека оказались под завалами.
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По данным ГСЧС, в здании произошло обрушение плит перекрытия с первого по четвертый этажи (8 квартир) и разрушение наружной стены с фасадной стороны.
Спасатели достали из-под завалов живым подростка и тело погибшей женщины 1991 года рождения.
По последней версии следствия, причиной обрушения стало аварийное состояние здания.
По данным ГСЧС, в общежитии проживало 196 жителей. Все они отселены в гостиницы и к родственникам.