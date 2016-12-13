Обнародована причина массового отравления тортом в Одессе: у работников кондитерки выявили сальмонеллу

В Одессе обнародовали первые результаты лабораторных исследований в деле о массовом отравлении тортом "Наполеон", говорится в ТСН.

Гигиенические требования в кондитерском цеху, где изготовили некачественный торт были нарушены, а у трех работников нашли сальмонеллу. Наличие инфекции подтвердили и в самом торте, часть которого на анализ дала одна из пациенток. Сейчас полиция расследует досудебное дело относительно нарушений норм производства.

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"Максимальный инкубационный период - это пять суток, поэтому я думаю, что уже другие наши жители не ели этот торт, поэтому я думаю, что новые пациенты не должны поступать", - рассказывает главный врач инфекционной больницы Светлана Лаврюкова.