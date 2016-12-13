В Одессе снова возросло количество отравившихся "Наполеоном"

Как сообщила УНИАН врач-эпидемиолог управления по контролю над соблюдением санитарного законодательства Госпродпотребслужбы в Одесской области Людмила Красницкая, из 74 официально зарегистрированных больных 22 – дети в возрасте до 15 лет.

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Она добавила, что два человека, которые последними поступили в стационар, заболели еще 6-7 декабря, однако пытались лечиться самостоятельно. Их состояние здоровья усугубилось, после чего они обратились в медицинское учреждение.

«По состоянию на вечер 12 декабря, в стационаре находилось 28 человек. Можно сказать, что «волна» идет на убыль», - отметила Красницкая.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Госпродпотребслужбы Украины, у почти 30 больных подтвержден диагноз «Сальмонеллез» и выделен возбудитель - Salmоnella enteritidis.

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Предварительно установлено, что пострадавшие употребляли торт «Наполеон».

С целью установления источника и фактора передачи инфекции проведен отбор проб для лабораторных исследований с объектов внешней среды и бактериологическое обследование персонала кондитерского цеха.

Из торговой сети магазинов «Обжора» изъяты остатки опасной продукции (торт «Наполеон») в количестве 50 кг.

Подготовлены и направлены предписания об устранении нарушений санитарного законодательства администрации сети магазинов «Обжора» и кондитерского цеха торговой сети «Обжора» частного производственно-торгового предприятия «Экстра».

Эксплуатация кондитерского цеха прекращена с 7 декабря.

Противоэпидемические мероприятия и лабораторные исследования продолжаются.

Как сообщал УНИАН, в Одессе с 4 декабря начали поступать в больницы люди с симптомами отравления.

По данным Госпотребслужбы Украины, заболевание связано с употреблением торта «Наполеон», приобретенного в торговой сети «Обжора», производства кондитерского цеха частного производственно-торгового предприятия «Экстра», принадлежащего данной торговой сети. Всего было реализовано 150 кг продукции, ее остатки изъяты из сети магазинов.

По данному факту в ГУ НП в области открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) УК Украины.