В Киеве эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен на 30% - эксперт

В Киеве эпидемиологический порог заболеваемости гриппом превышен на 30%. Об этом каналу "112 Украина" сообщил начальник Госпродпротребслужбы в Киеве Олег Рубан.

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"Действительно, мы сегодня говорим о превышении эпидпорога. На прошлой неделе это 4%, на этой неделе это 30%. Сегодня мы вообще не говорим об эпидемии, мы говорим о повышенных показателях на грипп и острых респираторных вирусных инфекциях. Максимальную циркуляцию гриппа в Киеве еще не зарегистрировано. Регистрируется острая респираторная вирусная инфекция, в том числе и грипп", - заявил Рубан.

По словам Рубана, в Киеве начиная с прошлого понедельника усилены профилактические меры и делегировано право администрациям школ прекращать обучение в школах при отсутствии 20% учеников.

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"Мы фиксируем интенсивный эпидемиологический процесс в декабре. Максимальная циркуляция возбудителя будет ожидаться на конец декабря, январь-февраль. О прекращении учебного процесса можем прогнозировать при максимальной циркуляции именно гриппа. Показатели заболеваемости с каждой неделей у нас будут стабилизироваться, но будут очень высокими", - заявил Рубан.