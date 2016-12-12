В Одессе количество отравившихся тортом "Наполеон" возросло до 72 человек

В Одессе количество отравившихся тортом возросло до 72 человек.

Как сообщили УНИАН в Городской инфекционной клинической больнице, из 72 потерпевших 18 – дети.

Читайте такжеВ Одессе из-за отравления тортом госпитализирован уже 51 человекКак уточнили в больнице, в настоящее время в стационаре находятся 27 человек, из которых 7 – дети.

«Всего с 4 декабря поступило 72 человека. Инкубационный период – несколько дней. В связи с тем, что люди могли торт купить в один день, а начать употребление позже, люди заболели в разное время», - отметили в медучреждении.

Как сообщал УНИАН, в Одессе с 4 декабря начали поступать в больницы люди с симптомами отравления.

Читайте такжеВ Одессе количество отравившихся тортом возросло до 44 человекПо данным Госпотребслужбы Украины, заболевание связано с употреблением торта «Наполеон», приобретенного в торговой сети «Обжора», производства кондитерского цеха частного производственно-торгового предприятия «Экстра», принадлежащего данной торговой сети. Всего было реализовано 150 кг продукции, ее остатки изъяты из сети магазинов.

По данному факту в ГУ НП в области открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) УК Украины.