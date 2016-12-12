В Херсоне 10-летний мальчик выжил после падения в 50-метровый колодец

В поселке Молодежное Днепровского района Херсона 10-летний мальчик провалился через бетонное перекрытие в сельский колодец глубиной 50 метров.

Как сообщили УНИАН в ГУ ГСЧС в Херсонской области, чрезвычайное происшествие случилось днем вчера, 11 декабря.

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