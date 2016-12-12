В Черновцах после двухнедельного карантина из-за ОРВИ возобновили занятия в школах
12:54, 12 декабря 2016Новости регионов
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В Черновцах сегодня после двухнедельного карантина во всех школах города возобновлен учебный процесс.
В Черновцах сейчас болеют менее 20% учащихся / УНИАН
Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник городского управления образования Сергей Мартынюк, дополнительные каникулы были приостановлены в связи с тем, что уровень заболеваемости ОРВИ среди школьников сейчас ниже эпидпорога.
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По его словам, в Черновцах сейчас болеют менее 20% учащихся.
Пропущенный материал в школах Черновцов отрабатывать не планируют, и с 30 декабря ученики уйдут на зимние каникулы.
Как сообщал УНИАН, в Черновцах 29 ноября был приостановлен учебный процесс в общеобразовательных школах в связи с ростом уровня заболеваемости детей острыми респираторными вирусными инфекциями.
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