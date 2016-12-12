В Черновцах после двухнедельного карантина из-за ОРВИ возобновили занятия в школах

Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник городского управления образования Сергей Мартынюк, дополнительные каникулы были приостановлены в связи с тем, что уровень заболеваемости ОРВИ среди школьников сейчас ниже эпидпорога.

Читайте такжеВ Сумской области во всех школах объявлен карантин

По его словам, в Черновцах сейчас болеют менее 20% учащихся.

Пропущенный материал в школах Черновцов отрабатывать не планируют, и с 30 декабря ученики уйдут на зимние каникулы.

Как сообщал УНИАН, в Черновцах 29 ноября был приостановлен учебный процесс в общеобразовательных школах в связи с ростом уровня заболеваемости детей острыми респираторными вирусными инфекциями.