В Одессе из-за отравления тортом госпитализирован уже 51 человек

Об этом УНИАН сообщили в городской инфекционной клинической больнице.

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Из них 16 детей в возрасте до 15 лет. Самому младшему - 2,5 года.

«Большинство этих пациентов госпитализированы в состоянии средней тяжести», – сказали в больнице.

По оперативной информации ГУ Госпотребслужбы в Одесской области, в результате вспышки острой кишечной инфекции, зарегистрированного среди жителей Одессы, употреблявших торт «Наполеон», приобретенный в магазинах торговой сети «Обжора», у большинства подтвержден диагноз «сальмонеллез».

Как сообщал УНИАН, в Одессе с 4 декабря начали поступать в больницы люди с симптомами отравления. По данным Госпотребслужбы Украины, заболевание связано с употреблением торта «Наполеон», приобретенного в торговой сети «Обжора», производства кондитерского цеха частного производственно-торгового предприятия «Экстра», принадлежащего данной торговой сети. Всего было реализовано 150 кг продукции, ее остатки изъяты из сети магазинов.

Полиция начала расследование по ч. 2 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) УК Украины.