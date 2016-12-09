ООН отправила для жителей Донбасса 54 грузовика с гуманитарной помощью

Региональное Представительство Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Беларуси, Молдове и Украине отправило для жителей Донбасса 54 грузовика с гуманитарной помощью.

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