В Луганской области умер от переохлаждения военнослужащий

В Луганской области военнослужащий из Тернопольской области, который самовольно покинул воинскую часть в зоне проведения антитеррористической операции, умер от переохлаждения.

Читайте такжеНа Тернопольщине из-за переохлаждения погиб человек, двое госпитализированыКак сообщили УНИАН в пресс-службе отдельной железной механизированной бригады, младший сержант самовольно покинул эшелон в гражданской форме одежды в городе Кременная Луганской области. После исчезновения военнослужащего были оповещении все службы для его поиска.

5 декабря в морге города Кременная было опознано тело сержанта.

Читайте такжеВ Полтавской области от переохлаждения умер пенсионерПо предварительным результатам экспертизы установлено, что военнослужащий умер вследствие переохлаждения. Его тело было обнаружено на расстоянии полутора километров от села Пшеничное Кременского района Луганской области.

По факту смерти проводится служебное расследование.

Установлено, что военнослужащий находился в состоянии алкогольного опьянения.