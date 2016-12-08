В Одессе количество отравившихся тортом возросло до 33 человек

Об этом УНИАН сообщили в Городской инфекционной клинической больнице.

«С признаками острой кишечной инфекции к нам поступили 33 человека, в том числе 11 детей", - сказали в приемном отделении больницы. У части пациентов уже подтвержден диагноз «сальмонеллез».

Медики не исключают, что пострадавших от употребления некачественного продукта может стать больше, поскольку, по данным Госпотребслужбы, в торговой сети было реализовано 150 кг продукта, который мог содержать возбудитель желудочно–кишечной инфекции.

Читайте такжеВ Одессе в результате отравления тортом госпитализирован 21 человекКак сообщал УНИАН, 7 декабря в Одессе был госпитализирован 21 человек в результате отравления тортом, приобретенным в розничной торговой сети.

По данным Госпотребслужбы Украины, заболевание связано с употреблением торта «Наполеон», приобретенного в торговой сети «Обжора», производства кондитерского цеха частного производственно-торгового предприятия «Экстра», принадлежащего данной торговой сети.

Остатки опасной продукции изъяты из сети магазинов.