На программу борьбы с туберкулезом до 2021 г. Киев предусматривает расходы в 48 млн грн

Киевский городской совет утвердил Городскую целевую программу противодействия заболеванию туберкулезом на 2017-2021 годы с расходами в объеме 48 млн грн.

Как сообщает пресс-служба Киевсовета, решение поддержали 86 депутатов.

Читайте такжеКиевсовет утвердил городскую программу противодействия ВИЧ-инфекции на 5 летСогласно Программе, 11,5 млн грн планируется направить на закупку двух передвижных цифровых флюорографов и компьютерного томографа для противотуберкулезной службы. Это позволит охватить профилактическими осмотрами 250 тысяч человек из групп риска (это почти вдвое больше, чем обследовано в этом году).

Кроме того, 10,9 млн грн предусмотрено на закупку расходных материалов для диагностики туберкулеза и мониторинга лечения больных, что позволит охватить бактериологическим, рентгенологическим обследованием всех лиц с подозрением и больных туберкулезом (около 20 тысяч человек).

Читайте такжеВ Киеве планируют создать Центр помощи участникам АТОНа социальную поддержку больных туберкулезом будет направлено 17,8 млн грн, что позволит снизить процент отрывов от лечения с 15 % до 5 %.

7,8 млн грн будет направлено на закупку средств индивидуальной защиты для медицинских работников противотуберкулезной службы и ламп УФО с целью соблюдения требований инфекционного контроля. Это позволит предотвратить инфицирование пациентов химиорезистентными штаммами туберкулеза и заболевание туберкулезом среди медицинских работников противотуберкулезных учреждений (ежегодно регистрируется 2–3 случая заболевания).

Читайте такжеВ Киеве школы могут самостоятельно уйти на карантин, если гриппом заболели 20% учениковПредусмотрено, что выполнение мероприятий Программы позволит финансово обеспечить реформирование и развитие столичной фтизиатрической службы; улучшить эпидемическую ситуацию с заболеваемостью туберкулезом в городе Киеве за счет снижения уровня смертности и повышения эффективности лечения больных чувствительным ТБ, химиорезистентным ТБ, ко-инфекцией ТБ/ВИЧ.