Киевсовет утвердил городскую программу противодействия ВИЧ-инфекции на 5 лет

Депутаты Киевского городского совета утвердили Городскую целевую программу противодействия эпидемии ВИЧ-инфекции на 2017-2021 годы.

Как сообщает пресс-служба Киевсовета, программу поддержал на пленарном заседании 91 депутат.

Всего на реализацию мероприятий Городской целевой программы противодействия эпидемии ВИЧ-инфекции на 2017-2021 годы необходимо 238 млн грн бюджетных средств.

Читайте такжеУ Киева есть ресурсы до конца 2017 года остановить ВИЧ-инфекцию - Кличко Как отмечается, Киев вошел в список 27 мегаполисов мира с самым высоким порогом эпидемии ВИЧ. Поэтому цель соответствующей программы - максимальное привлечение в систему медицинского наблюдения людей, живущих с этим вирусом. В течение 5 лет столица обязуется увеличить охват населения Киева тестированием на ВИЧ-инфекцию; выявить и взять под медицинское наблюдение 11500 инфицированных; привлечь к антиретровирусной терапии 14 тыс. киевлян.

Читайте такжеВ мире каждые две минуты один подросток, как правило, девушка, заражается ВИЧ-инфекцией - ЮНИСЕФОпределено, что 146,6 млн грн из общего объема финансирования Программы будут направлены на обеспечение клинико-лабораторного мониторинга для оценки эффективности антиретровирусной терапии людей, живущих с ВИЧ. Также более 18 млн грн заложено на реализацию профилактических мероприятий, направленных на предотвращение распространения вируса иммунодефицита среди групп населения, имеющих повышенный риск инфицирования.

"Также средства направят на закупку диагностических тест-систем, обучение и повышение квалификации врачей, для привлечения к медицинскому наблюдению лиц, у которых впервые выявлена ВИЧ-инфекция, обеспечения их быстрого и полного лабораторного обследования. Также предполагается привлечь к выполнению задач проекта Программы средства других источников: из государственного бюджета - на обеспечение антиретровирусными препаратами, частично лабораторной диагностикой и мониторингом, средства других источников в объеме почти миллиард гривен», - сообщил председатель бюджетной комиссии Киевсовета Андрей Странников.

Читайте такжеВ центре Одессы выложили из лампадок ленту, символизирующую борьбу со СПИДомВ Киевсовете отмечают, что Киев стал первым, и на сегодняшний день единственным городом из стран Восточной Европы и Центральной Азии, присоединившимся к стратегии Fast-Track Cities. Проект Городской целевой программы противодействия эпидемии ВИЧ-инфекции на 2017-2021 годы разработан в рамках выполнения взятых обязательств.