В Киеве школы могут самостоятельно уйти на карантин, если гриппом заболели 20% учеников

Столичные школы могут самостоятельно принять решение о приостановке учебного процесса, если гриппом и ОРВИ заболели 20% учеников.

Читайте такжеЭпидемический порог по гриппу и ОРВИ превышен в пяти областях и Киеве - эпидемиологиОб этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА Анну Старостенко.

По ее словам, во избежание общей приостановки учебного процесса и в то же время недопущения распространения инфекции, городские власти предоставили возможность каждому заведению образования самостоятельно принимать решение о введении так называемого профилактического карантина.

«Сегодня мы активно сотрудничаем с департаментами образования и здравоохранения КГГА, а также получаем оперативную информацию из районов. Как свидетельствуют показатели, в целом эпидемический порог для заведений образования еще не преодолен. Сейчас в Киеве отсутствие детей в учебных заведениях из-за болезни составляет 18%, однако это, как говорится, средняя температура по палате», – сообщила Старостенко.

Читайте такжеХарьковщина: за неделю гриппом и ОРВИ заболели более 18 тыс людей, из них 70% - детиПо ее словам, наибольшее отсутствие детей зафиксировано в учебных заведениях Шевченковского и Деснянского районов, а наименьшее – Оболонского и Подольского. Учитывая нынешнюю неравномерность заболевания, добавила чиновник, было принято решение разрешить начать локальное приостановление учебного процесса. Так, по словам Старостенко, каждому заведению образования предоставлена возможность самостоятельно принимать решение о приостановке учебно-воспитательного процесса при отсутствии 20% детей от общего числа учащихся по причине заболевания гриппом и другими респираторными заболеваниями, как на уровне школы, так и класса, а также нести ответственность за принятые решения. Вместе с тем детские сады закрываться не будут, отметила представитель КГГА.

Читайте такжеВ Сумах превышен эпидемпорог по гриппу и ОРВИ«Подчеркну, что сейчас важно проводить элементарные санитарно-противоэпидемические мероприятия: обеспечение соблюдения нормативных показателей температуры воздуха, проветривание, обеззараживание воздуха при помощи бактерицидных ламп, а также обеспечение условий для изоляции детей в случае выявления признаков инфекционной болезни и т.д. И что не менее важно – ограничить проведение спортивных, культурно-массовых и других мероприятий в закрытых помещениях», – добавила Старостенко.