В Киеве планируют создать Центр помощи участникам АТО

В Киеве планируют создать Центра помощи участникам антитеррористической операции.

Соответствующее решение принято сегодня на пленарном заседании Киевского городского совета, сообщает пресс-служба Киевсовета.

Читайте такжеВ военных медучреждениях Украины еще находятся 125 раненых бойцов Предполагается, что Центр будет помогать участникам АТО в получении льгот, обеспечении социальных гарантий, лечении, адаптации, реабилитации. Также планируется, что соответствующий городской центр будет содействовать участникам боевых действий в трудоустройстве, профессиональной подготовке, переподготовке, повышении квалификации и тому др.

Как уточнили в Киевсовете, центр обеспечит предоставление помощи централизованно, по принципу "единого окна".

Читайте такжеОколо 260 раненых украинских военных прошли лечение за рубежом В течение месяца депутаты совместно с исполнительным органом Киевсовета (КГГА) должны доработать проект этого решения и рассмотреть его во втором чтении.