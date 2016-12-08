В Одессе в результате отравления тортом госпитализирован 21 человек

Как сообщили УНИАН в Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Украины, заболевание связано с употреблением торта "Наполеон", приобретенного в торговой сети "Обжора", производства кондитерского цеха торговой сети "Обжора" частного производственно-торгового предприятия "Экстра".

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Все больные находятся на лечении в Одесской городской инфекционной больнице.

В ходе расследования было установлено, что в сети магазинов "Обжора" реализовали 150 кг торта "Наполеон", который, вероятно, стал фактором передачи инфекции, остатки опасной продукции изъяты из сети магазинов.

Направлены бригады специалистов для проведения обследования кондитерского цеха, где пекли торты и сети магазинов "Обжора", где их продавали.

Эпидрасследование и мероприятия по локализации и ликвидации вспышки продолжаются.