Суд арестовал женщину, которая более чем на неделю оставила без присмотра маленьких детей

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь прокуратуры города Киева Надежда Максимец.

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«По ходатайству Киевской местной прокуратуры N1 горе-мать, которая оставила своих маленьких детей на произвол судьбы в квартире, арестована на 60 дней. Без права на залог», - написала Максимец.

Как сообщал УНИАН, 20-летняя жительница Киева, уроженка Николаевской области, на 9 дней оставила в квартире без присмотра годовалого сына и 2-летнюю дочь. Вернувшись домой в ночь на 6 декабря, женщина обнаружила мальчика мертвым, а девочку - в бессознательном состоянии. За жизнь 2-летней девочки борются врачи.

Действия горе-матери квалифицированы по ч. 3 ст. 135 Уголовного кодекса Украины (оставление в опасности, повлекшее гибель человека). Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.