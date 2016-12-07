В Виннице мужчина провалился под лед

Сегодня в Виннице человек провалился под лед. Несчастный случай произошел на реке Южный Буг в районе Военно-медицинского центра ВВС Украины в Виннице.

Об этом написал в "Фейсбук" начальник пресс-службы ГУ ГСЧС Винницкой области Александр Кутовой, сообщает Винница.info.

После поступления сообщения на место происшествия сразу был направлен дежурный караул. Бойцы ГСЧС спасли мужчину и оказали ему первую медицинскую помощь.

Читайте такжеВыход на лед и рыбалка - чрезвычайная угроза для жизни и здоровья людейКак рассказали в пресс-службе, пострадавшим оказался 55-летний винничанин, который живет по улице Князей Кориатовичей. Свидетели заметили, он занимался продажей мотеля рыбакам. Его вытащили рыбаки, потом передали спасателям. В спецмашине пострадавшему оказали первую домедицинскую помощь и доставили в Винницкую больницу скорой помощи.