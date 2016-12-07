В Сумах превышен эпидемпорог по гриппу и ОРВИ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом информирует официальный сайт Сумского городского совета.

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Согласно обнародованной информации, за неделю по городу заболели 3 тысячи 310 человек, из них 2029 (61,3%) — дети, 51 (1,5%) — дети в возрасте до года.

«Эпидпорог превышен на 11%. Госпитализировано 262 человека, в том числе 191 ребенка. Зарегистрировано 20 случаев гриппа. На минувшей неделе от гриппа скончался уже второй человек. Ежедневно к педиатрам в среднем обращается по 70 детей: на амбулаторном приеме — 48 детей (норма 18), вызовов — 19 (норма 5)», — говорится в сообщении.

Кроме того, в городской детской клинической больницы Святой Зинаиды развернуто 210 инфекционных коек (дополнительно 95 коек перепрофилированы в инфекционные). Ежедневно на стационарное лечение поступает 40-45 больных с диагнозом ОРВИ, из них 20-25 — в ночное время.

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За минувшие сутки (5 декабря) на амбулаторный прием по поводу ОРВИ и гриппа обратились 1137 сумчан, из них 639 детей. Вызвали врачей на дом 1085 человек, среди них 643 ребенка. Госпитализированы в течение суток 90 человек, в том числе 41 ребенок; 17 человек госпитализированы с пневмонией, 4 ребенка - в тяжелом состоянии.

Как сообщал УНИАН, в Сумах с 5 по 12 декабря введен карантин в учебных заведениях.