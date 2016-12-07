Харьковщина: за неделю гриппом и ОРВИ заболели более 18 тыс людей, из них 70% - дети



В Харьковской области за прошедшую неделю, с 28 ноября по 4 декабря, парагриппом и ОРВИ заболело 18 тыс. 663 человека, 70% которых составили дети. Об этом УНИАН сообщили в Харьковском областном центре здоровья.

Читайте такжеВ Сумах врачи не успевают осматривать больных гриппом и ОРВИ детей

В сравнении с предыдущей неделей заболевших стало больше на 3 тыс. 476 человек. Порог заболеваемости ОРВИ в целом по области превышен на 28,9%. С начала эпидемического сезона (3 октября) - 91,7 тыс. человек, из них - 1193 ребенка. Сезонный грипп обнаружен у 38 человек, A / Hong Kong / 4801/2014 (H3N2) – у одного человека. С начала октября госпитализирован 1681 человек.

В Харькове заболели 12 тыс. 601 человек, что больше на 2 тыс. 631 заразившихся. Самый высокий показатель заболеваемости зарегистрирован в Купянске - 895,24, а наименьший - в Зачепиловском районе и составляет 153 на 100 тыс. населения. Как сообщили в центре, госпитализирован 291 человек, из них 180 – дети до 17 лет. В лаборатории обследовали 168 больных с подозрением на грипп и ОРВИ, положительные результаты выявлены у 64 человек. У 45,2% заболевших выявлен парагрипп, у 36% - RC вирус, у 15,2% - аденовирус и у 3,1% - вирус гриппа типа А (Н3N2).

Читайте такжеЭпидемический порог по гриппу и ОРВИ превышен в пяти областях и Киеве - эпидемиологи

Конечно же, лучшим средством противодействия заболеванию является его профилактика. И прежде всего, вакцинирование. По состоянию на 5 декабря против гриппа привито 3 тыс. 290 человек, в том числе 216 детей до 17 лет.