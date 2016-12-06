У второго ребенка, которого мать оставила одного на 9 дней, начали отказывать органы

Об этом сообщил уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба на своей странице в Facebook.

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Об этом сообщил уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба на своей странице в Facebook.

"Даниил умер с голода еще 3 декабря. Аня была закрыта с мертвым братиком до 6 декабря. Сейчас девочка находится в тяжелом состоянии в реанимации... на этот час известно, что у нее уже начали отказывать органы. Скорую к детям вызвала "мама", которая на 9-й день гулек вернулась покормить детей", - сообщил Кулеба.

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Также он сообщил, что из еды у малолетних детей было всего несколько конфет.

"Все эти 9 дней мама не приходила домой. Дети пытались выбраться из квартиры, искали лазейки, через которые можно было бы позвать на помощь. У входных дверей даже вырвали линолеум! Соседи слышали плач детей каждое утро и каждый вечер. Есть информация, что даже вызвали полицию, но на просьбы дверь никто не открыл и полиция уехала. О том, что дети закрыты в квартире, знала и их бабушка (мама Влады). Она даже приносила им еду, но не смогла зайти в квартиру. Вернулась домой", - отметил детский омбудсмен.

По его словам, женщина рассказала, что прежде чем уйти из квартиры, закрыла детей в комнате и подперла дверь, чтобы дети не могли оттуда выйти, почему так поступила - не объясняет.

"К сожалению, много смертей и увечий детей происходят из-за безответственности родителей, равнодушия и бездействия окружающих (в данном случае соседей), а также из-за слабости социальных служб. Я в который раз обращаюсь к Кабинету министров Украины относительно немедленного введения должностей специалистов социальной работы!" - подчеркнул Кулеба.

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Как сообщал УНИАН, в Киеве мать на 9 дней оставила двух малолетних детей дома без присмотра, в результате чего один ребенок умер, другой – попал в реанимацию.

Следователи установили, что, оставив детей дома, женщина проводила время вместе с любовником в районе столичных Березняков.

Правоохранители проводят все необходимые следственные действия для выяснения обстоятельств страшного происшествия. Горе-мать задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.