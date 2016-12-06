Во Львове врача-анестезиолога обвинили в непрофессионализме, что привело к смерти 18-летней пациентки

Прокуратура Львовской области сообщила о подозрении в непрофессионализме врачу-анестезиологу львовской косметологической больницы, из-за действий которого в августе 2015 года 18-летняя девушка умерла во время проведения косметической операции.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Львовской области.

Читайте такжеВ Одессе расследуют причины смерти пациентки частной психиатрической клиникиКак отмечается в сообщении, 5 декабря следователем полиции уведомлен о подозрении один из врачей-анестезиологов Львовской городской косметологической больницы в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 140 УК Украины (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, что повлекло смерть несовершеннолетнего). Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 3 лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

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Как сообщал УНИАН, во Львовской городской косметологической больнице во время пластической операции умерла 18-летняя львовянка, которая обратилась к медикам по поводу проведения операции по коррекции носа (ринопластика). Во время операции девушка скончалась в хирургическом отделении косметологической больнице, не приходя в сознание после наркоза. По предварительным данным, девушка была здорова.

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