В Киеве мать на 9 дней оставила двух малолетних детей без присмотра - один ребенок умер

В Киеве мать на 9 дней оставляла двух малолетних детей дома без присмотра, в результате чего один ребенок умер, другая - в реанимации.

Как сообщили УНИАН в отольют коммуникации Главного управления Нацполиции в Киеве, сообщение о происшествии в полицию поступило сегодня ночью.

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По словам начальника следственного отдела Голосеевского управления полиции Александра Самусенко, сейчас врачи борятся за жизнь девочки. Следователи установили, что, оставив детей дома, женщина проводила время вместе с любовником в районе столичных Березняков.

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Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.