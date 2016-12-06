В Сумах врачи не успевают осматривать больных гриппом и ОРВИ детей

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Сумского городского совета, об этом 5 декабря во время аппаратного совещания сообщила начальник отдела здравоохранения горсовета Ольга Братушки.

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«В детской больнице уже добавили 90 мест, но этого мало. Всего сейчас в больнице 343 ребенка, из них в инфекционном отделении – 260. У 32 детей началась пневмония, то есть осложнения. Осматривать больных врачи не успевают. Лечат до 80 детей за смену», – сказала Братушки.

Она также обратилась с просьбой к городского председателя Сум Александра Лысенко выделить около 275 тыс. гривен на оплату сверхурочной работы медицинских работников.

По данным начальника областного управления здравоохранения Сергея Бутенко, с 28 ноября по 3 декабря в больницы Сумской области с признаками ОРВИ обратились 8 тыс. 394 человека, что на 55% больше, чем за предыдущий период, из них 68% – дети, 516 человек были госпитализированы.

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«Эпидпорог уже превышен в Сумах и Конотопе, а также в 5 районах области – Недригайловском, Липоводолинском, Краснопольском, Путивльском, Великописарівському. Причем в последнем эпидпорог превышен на 61%. От эпидпорога Сумскую область в целом отделяет 10% количества больных», – подчеркнул чиновник.

Как сообщал УНИАН, в Сумах из-за высокой заболеваемости детей гриппом и ОРВИ городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение с 5 декабря закрыть все общеобразовательные учебные заведения на карантин, который продлится до 12 декабря.

На прошлой неделе в Сумах произошел второй летальный исход от осложнений гриппа в области: скончался 52-летний мужчина, у которого был выявлен грипп группы «А». Ранее умер 13-летний подросток.