В Сумах из-за гриппа закрыли все школы

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Сумского городского совета, принимая такое решение, члены комиссии руководствовались прежде всего информацией, которую предоставили управление образования и науки, отдел здравоохранения и городского управления Держпродспоживслужби.

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По словам начальника управления образования и науки Антонина Данильченко, из общего количества сумских учеников гриппом и ОРВИ заболело 22,3%.

Данильченко подчеркнула, что увеличение количество больных гриппом и ОРВИ школьников наблюдалось в течение последних десяти дней, но на текущей неделе этот вопрос встал особенно остро.

12 декабря будет осуществлен мониторинг количества больных. После этого комиссия будет решать, есть ли необходимость продолжать карантин.