В Сумах от осложнений гриппа умер мужчина

10:01, 05 декабря 2016
Новости регионов
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В Сумах от осложнений гриппа скончался 52-летний мужчина.

Фото: УНИАН

Об этом УНИАН сообщил начальник управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Сергей Бутенко.

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Согласно сообщению, 52-летний мужчина скончался вечером 1 декабря в Сумской областной инфекционной больнице от двусторонней пневмонии. Эта болезнь стала следующей стадией после гриппа «А». Это подтвердили результаты лабораторного анализа, отметил врач.

Напомним, в ноябре от осложнений гриппа типа «А» умер 13-летний мальчик.

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