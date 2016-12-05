В Сумах от осложнений гриппа умер мужчина

В Сумах от осложнений гриппа скончался 52-летний мужчина.

Об этом УНИАН сообщил начальник управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Сергей Бутенко. Читайте такжеВ Украине зафиксирован первый случай смерти от гриппа Согласно сообщению, 52-летний мужчина скончался вечером 1 декабря в Сумской областной инфекционной больнице от двусторонней пневмонии. Эта болезнь стала следующей стадией после гриппа «А». Это подтвердили результаты лабораторного анализа, отметил врач. Напомним, в ноябре от осложнений гриппа типа «А» умер 13-летний мальчик.

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