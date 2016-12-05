В больницах Львова остаются 8 пострадавших во время пожара в ночном клубе
В больницах Львова на сегодняшний день остаются на стационарном лечении восемь человек, пострадавших во время пожара в ночном клубе «Ми100».
Об этом сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской областной государственной администрации.
Читайте такжеС начала года на пожарах в Украине погибло более 1300 человек
У пострадавших ожоги тела и отравление продуктами горения.
Как сообщал УНИАН, во Львове в ночь на 27 ноября в ночном клубе «Ми100» произошел пожар. Среди посетителей началась паника, пожарные эвакуировали почти 300 человек.
В результате пожара в лечебные учреждения обратились 22 человека. Были госпитализированы 14 человек с ожогами и отравлением продуктами горения. 29 ноября во львовской больнице умер 48-летний мужчина, который пострадал во время пожара в ночном клубе.
Читайте такжеПожары в Израиле: в МИД сообщений о пострадавших украинцах не поступало
30 ноября Франковский суд Львова избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 80 тыс. грн исполняющему обязанности директора клуба «Ми100», в котором произошел масштабный пожар и пострадали люди.
Причина возникновения возгорания устанавливается.