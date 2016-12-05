Во Львове открыли фотовыставку, посвященную переселенцам с ограниченными возможностями

В субботу, 3 декабря, на перекрестке улиц Армянской и Краковской активисты организации «КрымЅОЅ» открыли фотовыставку, посвященную вынужденным переселенцам с инвалидностью. Выставку посвятили Международному дню людей с инвалидностью, сообщает Zaxid.net.

Читайте такжеМать ребенка-инвалида создала проект, который помогает тяжелобольным детямНа ограждении строительной площадки повесили фотографии вынужденной переселенки из Луганска Екатерины Птахи, которая не понаслышке знает о трудностях людей с инвалидностью, ведь сама воспитывает сына-аутиста. На чувственных фотографиях Екатерины изображены искренние эмоции и жажда к жизни людей с инвалидностью, которые из-за войны на Донбассе были вынуждены покинуть свои дома.

Читайте такжеКитай выделяет 200 тыс. долларов на развитие инклюзивного образования детей с инвалидностью«Таким образом мы хотим показать, что люди с инвалидностью ничем не хуже и, по сути, не отличаются от нас. Физические недостатки не должны становиться препятствием к полноценной жизни», – отметила в комментарии представительница «КрымЅОЅ» София Сенык.

На одном из фото, например, запечатлен известный во Львове переселенец из Донбасса Роман Кисляк, которого в свое время выгнали из ресторана Vapiano Lviv за передвижение на инвалидной коляске. Впоследствии Романа Кисляка поддержала жена Президента Украины Петра Порошенко Марина Порошенко. А в самом заведении извинились за инцидент и начали обучать персонал толерантности в отношении посетителей с инвалидностью.

С выставкой Екатерины Птахи можно будет ознакомиться в течение двух недель.