В Черниговской области перевернулся микроавтобус со школьниками, трое детей травмированы

В Черниговской области перевернулся микроавтобус со школьниками, трое несовершеннолетних и один взрослый получили травмы.

Об этом УНИАН сообщили в ГУ Нацполиции в области.

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Произошло столкновение транспортных средств, в результате чего микроавтобус съехал на обочину и перевернулся.

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Трое несовершеннолетних и один взрослый получили телесные повреждения различной степени тяжести. Пострадавшие доставлены в Нежинскую районную больницу.

По факту ДТП открыто уголовное производство, продолжается следствие.

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