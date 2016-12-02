В Одессе открылся областной глазной госпиталь для ветеранов войны и участников АТО

В Одессе сегодня в центре города, на улице Белинского, открылся областной глазной госпиталь для ветеранов войны и участников АТО, капитально отремонтированный за средства Министерства обороны США.

Как передает корреспондент УНИАН, в торжественной церемонии приняли участие в. и. о. главы Одесской ОГА Соломия Бобровская, военный атташе ВМС США капитан 3-го ранга Шон Стивенс, персонал медицинского учреждения и пр.

Читайте такжеВ Одессе госпиталю Госпогранслужбы финны подарили мобильный рентген-аппаратКак отметила Бобровская, здание госпиталя 1848 года постройки – памятник культурного наследия, полностью отремонтировано, благодаря «партнерам из Министерства обороны США».

«Это полностью обновленная клиника, в которую пациентам приятно зайти и обслуживаться. В госпитале новая мебель, коммуникации, туалеты и фасад... Общая стоимость реконструкции более 0,5 млн долл. (более 13 млн грн – УНИАН). Благодарю командование Вооруженных сил США и посольство США за такую весомую помощь», - сказала руководитель области.

На фасаде здания установлена памятная табличка с информацией, что ремонт фасада, крыш, палат и санитарных комнат произведен за средства военного ведомства США.

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Капитальный ремонт был начат в январе, американская сторона курировала проект реставрации и восстановления здания. Кроме того, во время международных учений «Си Бриз-2016» моряки ВМС США принимали непосредственное участие в ремонтных работах.

Как отметил представитель посольства США, он рад тому, что запущенное здание, пребывавшее практически в нерабочем состоянии, отремонтировано. По его словам, участники и ветераны, как Второй мировой войны, так и антитеррористической операции «достойны высококачественной жизни и медицинского обслуживания в комфортных условиях».

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