Сегодня утром, 2 декабря, из Днепра в Донецк выехала 272-я автоколонна с продуктами от Гуманитарного штаба Рината Ахметова, сообщили УНИАН в пресс-службе Штаба.

20 фур везут 400 тонн продуктов, из которых планируется сформировать 45 тыс. взрослых наборов выживания.

Читайте такжеШтаб Ахметова к новогодним праздникам раздаст нуждающимся жителям Донбасса обновленные продуктовые наборы Днем автоколонна пройдет таможенную и фискальную проверку на КПВВ «Новотроицкое», а вечером доставит гуманитарную помощь в Донецк.

На неподконтрольной территории гуманитарную помощь от Штаба можно получить в 28 стационарных пунктах выдачи. Их адреса и графики работы – по ссылке.

Читайте такжеГумштаб отправил жителям Донбасса еще 340 тонн продуктовПо состоянию на утро 2 декабря 2016 года, Гуманитарный штаб Рината Ахметова выдал 10 млн 685 тыс. взрослых и детских наборов выживания по обе стороны линии соприкосновения.