В Донецк выехала 272-я автоколонна с продуктами от Гуманитарного штаба

15:47, 02 декабря 2016
Новости регионов
120

Еще 20 фур с помощью от Гуманитарного штаба едут в Донецк из Днепра.

20 фур везут 400 тонн продуктов / Фото: Гуманитарный штаб Рината Ахметова

Сегодня утром, 2 декабря, из Днепра в Донецк выехала 272-я автоколонна с продуктами от Гуманитарного штаба Рината Ахметова, сообщили УНИАН в пресс-службе Штаба.    

20 фур везут 400 тонн продуктов,  из которых планируется сформировать 45 тыс. взрослых наборов выживания.

Читайте такжеШтаб Ахметова к новогодним праздникам раздаст нуждающимся жителям Донбасса обновленные продуктовые наборы Днем автоколонна пройдет таможенную и фискальную проверку на КПВВ «Новотроицкое», а вечером доставит гуманитарную помощь в Донецк.    

На неподконтрольной территории гуманитарную помощь от Штаба можно получить в 28 стационарных пунктах выдачи. Их адреса и графики работы – по ссылке.  

Читайте такжеГумштаб отправил жителям Донбасса еще 340 тонн продуктовПо состоянию на утро 2 декабря 2016 года, Гуманитарный штаб Рината Ахметова выдал 10 млн 685 тыс. взрослых и детских наборов выживания по обе стороны линии соприкосновения.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter