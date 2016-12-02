В центре Одессы выложили из лампадок ленту, символизирующую борьбу со СПИДом

В центре Одессы вчера активисты по случаю Дня борьбы со СПИДом выложили из зажженных лампадок гигантскую ленту, символизирующую борьбу со СПИДом.

Читайте такжеВ Украине за полгода от ВИЧ-инфекции умерли 2 370 человек, из них 29 - дети Как передает корреспондент УНИАН, в четверг вечером на Думской площади собралось много людей, которые возле здания мэрии из более чем 500 лампадок выложили символ солидарности с ВИЧ-положительными и с живущими со СПИДом людьми.

Участники акции, в основном молодые люди, также стали вдоль этой светящейся «ленты», взявшись за руки.

На Думской площади установили специализированные передвижные пункты, в которых сегодня все желающие бесплатно сдавали анализ крови на ВИЧ-инфекцию, гепатит и пр.

Читайте такжеВ Украине продолжают расти показатели распространенности ВИЧ-инфекции - МинздравКак сообщили в Одесском городском совете, по состоянию на 1 октября, в Одессе выявили ВИЧ у более 25 тыс. человек, из которых свыше 11 тыс. (в том числе 665 детей) состоят на учете. Диагноз СПИД поставлен 3 тыс. 572 пациентам, в том числе 36 детям.

За год в Одессе умерли от СПИДа 2 183 человека, из них 23 ребенка.

Как сообщал УНИАН, в целом, за период 1987-2016 годов среди граждан Украины зарегистрировано 287 тысяч 968 ВИЧ-инфицированных, в том числе 88 тысяч 075 случаев заболевания СПИДом и 39 тысяч 885 случаев смерти от заболеваний, обусловленных СПИДом.

Самые высокие уровни распространенности ВИЧ-инфекции регистрировались в Одесской (851,9 на 100 тыс. населения), Днепропетровской (787,8) и Николаевской (699,7) областях.

Справка УНИАН. Всемирный день борьбы со СПИДом отмечают 1 декабря. Впервые этот день был объявлен Всемирной организацией здравоохранения в 1988 году. Этот день проводится с целью привлечения внимания широкой общественности к проблеме ВИЧ/СПИДа.

Символ борьбы со СПИДом – петелька из отрезка ленты красного цвета. Этот символ придумал художник Франк Мур в апреле 1991 года.