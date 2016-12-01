В Виннице 12-летняя девочка сбежала из больницы

30 ноября около 13 часов патрульные полицейские получили вызов от медиков одной из больниц города Винницы, которые сообщили, что из их медучреждения сбежала 12-летняя девочка. Получив ориентировку, инспекторы начали прочесывать город в поисках похожего по описанию ребенка, сообщает Vinnitsa.info.

Читайте такжеВ Кривом Роге девочки 3 и 6 лет госпитализированы с тяжелым наркотическим отравлениемНа железнодорожном вокзале пеший экипаж патрульных увидел девочку, когда та выходила из троллейбуса. Она сообщила, что живет в Ямполе, a из больницы сбежала из-за того, что соскучилась по родителям и захотела домой.

Ребенка патрульные доставили в отделение полиции.