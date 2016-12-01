В Хмельницкой области разоблачили группировку, которая занималась сбытом марихуаны

Работники прокуратуры Хмельницкой области совместно с сотрудниками Департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины, Управления Службы безопасности Украины в области 30 ноября разоблачили преступную группу, которая занималась сбытом наркотических веществ.

Читайте такжеВ Киеве обнаружен наркопритон, в котором проживал 3-летний ребенокКак сообщили УНИАН в пресс-службе областной прокуратуры, преступная группа на протяжении 2015-2016 годов занималась изготовлением, приобретением, перевозкой, хранением и сбытом наркотического вещества – марихуаны на территории области.

Читайте такжеКурение "травки" влияет на мужскую психику сильнее, чем на женскуюВо время проведения санкционированных обысков по месту жительства членов преступной группы выявлено и изъято почти 12 килограмм наркотического вещества.

Читайте такжеУ жителя Днепра изяли метамфетамина на сумму более 1 млн грнСейчас три человека из указанной группы задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Им сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 307 УК Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).