В Днепропетровской области из-за гриппа школы закрывают на карантин

ВДнепропетровской области эпидемический порог по гриппу и ОРВИ превышен на 2,5%, сообщает gorod.dp.ua.

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В Днепре закрыты некоторые классы в школах №129 (17 классов), №51 (4 класса), №66, №19. А вот в Терновке на карантин пришлось полностью закрыть две школы (№1 и №4) и частично еще три (№5, №6, №7). В Новомосковском районе приостановлена работа 6 школ, в Павлоградском 2 школы.

По словам начальника ГУ Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области Андрея Кондратьева, если в классе отсутствует более 20% учеников, надо закрывать класс, в отдельных случаях принимается решение по закрытию школы.

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"На сегодняшний день эпидемический порог превышен на 2,5%. Говорить об эпидемии пока не приходится, но ситуация динамично растет. За последнюю неделю с симптомами ОРВИ в лечебные учреждения обратились 19,5 тысяч жителей области. Те штаммы вирусов, с которыми мы будем контактировать в этом году, не циркулировали последние несколько лет, соответственно грипп будет переноситься достаточно тяжело" – добавил Кондратьев.