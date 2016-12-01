В Херсонской области зафиксирован случай птичьего гриппа

Согласно сообщению, ветеринары зафиксировали гибель от птичьего гриппа разных видов птицы в личных подсобных хозяйствах в селе Новоалександровка Каланчакского района. Всего, по предварительной информации, в домашних хозяйствах в этом населенном пункте содержится около 4,5 тыс. голов птицы разных видов.

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С целью координации действий по локализации и ликвидации вспышек птичьего гриппа Государственная чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия при Каланчакской райгосадминистрации провела заседание и утвердила план действий по ликвидации болезни, определила границы эпизоотических очагов, зон защиты и надзора.

В очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя птичьего гриппа.

Как сообщал УНИАН, ранее Госпродпотребслужба запретила ввоз птицы из некоторых регионов Германии и Австрии в связи со вспышками птичьего гриппа. Также ведомство ограничило импорт птицы с некоторых территорий в Венгрии и Болгарии в связи со вспышками болезни Ньюкасла.

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Последние случаи птичьего гриппа в Украине были зарегистрированы в 2008 году в Крыму (4 случая).

Грипп птицы - острая вирусная инфекция птиц, которая характеризуется общей слабостью, отеками, поражением респираторных органов и желудочно-кишечного тракта. К гриппу чувствительны как домашние, так и дикие перелетные птицы. Основными переносчиками инфекции являются перелетные водоплавающие птицы. Как только соответствующее заболевание обнаружено на какой-либо территории, ведомства устанавливают ограничения на экспорт птиц из этой страны и принимают соответствующие меры по ликвидации болезни (карантин, зонирование, дезинфекция).