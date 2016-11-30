В Одессе открывают пункты обогрева

Одесские власти приняли решение развернуть этой зимой пункты обогрева. Соответственное распоряжение уже подписал и.о. городского головы Анатолий Орловский, сообщает сайт города Одессы.

Палатки появятся на одесских улицах, когда температура воздуха опустится до 10 градусов мороза.

Пункты обогрева будут действовать:

- в Приморском районе - в парке Преображенский (ул. Мечникова);

- в Суворовском районе - ул. Жолио-Кюри, 29а угол ул. Ген. Бочарова (в районе автомойки «Нептун»).

Читайте такжеНа Тернопольщине от переохлаждения погиб 41-летний мужчинаДепартаменту городского хозяйства поручено обеспечить установку дополнительных урн для мусора, биотуалетов и организовать проведение мероприятий по дезинфекции.

На территории пунктов обогрева будут дежурить медики и спасатели.