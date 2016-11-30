Во Львове будут выпускать протезы, которые работают при помощи нервных импульсов

В 2017 году Львовский протезный завод выпустит высокофункциональные протезы конечностей, которые позволят брать мелкие предметы, например бумагу, сообщает Zahid.net.

Читайте такжеВ Украине впервые установили бионические протезы участникам АТО«Миопротезы – это протезы, которые работают от определенного сокращения мышц, то есть в куксоприемник протеза монтируют датчики, и определенная группа мышц работает, человек представляет, что хочет взять, и открывает кисть», – рассказала заместитель директора по медицинской работе Виктория Олих.

Читайте такжеВо Львове открыли реабилитационный центр в память о Паславском, бойце батальона "Донбасс"Сейчас их носят только некоторые участники АТО, но с Нового года ими смогут воспользоваться все другие пациенты. Тем более, что протезы бесплатны для всех пациентов. Кроме того, при протезном заводе уже два месяца работает реабилитационный центр имени Маркияна Паславского, который в августе открыли за средства меценатов. В центре установили новое оборудование и разработали специальные методики. Ноу-хау центра – эргокомната. Здесь пациенты с протезами учатся по-новому приспосабливаться к домашним условиям.

За два месяца работы центр пролечил более 100 пациентов, треть из которых – участники АТО. Львовский центр работает для 5 областей.