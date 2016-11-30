Красный Крест отправил на Донбасс очередную партию гуманитарной помощи

Миссия Международного комитета Красного Креста отправила в Донецкую область очередную партию гуманитарной помощи общим весом более 16 тонн.

Читайте такжеКрасный Крест отправил во временно оккупированные районы Донбасса гуманитарную помощьКак сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины, через КПВВ «Новотроицкое» на выезд на неконтролируемую территорию последовали три грузовых автомобиля от МККК.

Читайте такжеГумштаб отправил жителям Донбасса еще 340 тонн продуктовТранспортные средства перевезли для жителей Донецкой области гуманитарную помощь общим весом 16,6 тонн.