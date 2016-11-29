Смерть школьницы на уроке физкультуры: в момент случившегося медсестры не было в школе

В Бердянской школе не было медсестры во время того, как школьница потеряла сознание на уроке физкультуры.

Об этом сообщает Еspreso.tv.

По словам врачей, девочка была освобождена от занятий физкультуры, поэтому этот урок для нее был первым после выздоровления.

Читайте такжеВ Бердянске на уроке физкультуры умерла 12-летняя девочкаДепутаты городского совета в Бердянске сообщили, что в школе не было медсестры в момент, когда школьница потеряла сознание. В противном случае ее можно было бы спасти.

Девочка оказалась дочерью начальника МРЭО в Бердянске и племянницей экс-нардепа 6-го собрания от “Партии регионов” Анатолия Степаненко.