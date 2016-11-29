В Бердянске на уроке физкультуры умерла 12-летняя девочка

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Запорожской области, вчера - 28 ноября - 12-летняя школьница одной из гимназий Бердянска была доставлена в реанимационное отделение Бердянской городской больницы каретой скорой медицинской помощи с диагнозом «клиническая смерть».

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Установлено, что ученице 6 класса во время урока физкультуры стало плохо. Была вызвана карета скорой медицинской помощи и дополнительно - реанимационный автомобиль, который и доставил ребенка в детское реанимационное отделение городской больницы для оказания медицинской помощи. После проведения комплекса реанимационных действий констатировали смерть девочки.

По указанному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по п.2 ч.2 ст.115 УК Украины (умышленное убийство) и по ч.2 ст.137 УК Украины (ненадлежащее выполнение обязанностей относительно охраны жизни и здоровья ребенка).

Сейчас досудебное расследование продолжается. Ход досудебного расследования контролируется прокуратурой области.