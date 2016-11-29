Во Львове скончался один из пострадавших во время пожара в ночном клубе

Как сообщила УНИАН руководитель пресс-службы Львовского городского совета Кристина Процак, львовянин получил 95% ожогов тела и был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии.

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Она уточнила, что мужчина был посетителем, а не работником клуба.

По данным департамента гражданской защиты Львовской ОГА, по состоянию на утро 29 ноября, на лечении в медучреждениях остаются 9 человек из 14 госпитализированных, из них двое в тяжелом состоянии. Пятеро пациентов были выписаны 28 ноября.

Как передает корреспондент УНИАН, во время пожара пострадали преимущественно молодые люди, жители Львова и пригорода, в возрасте от 19 до 26 лет. Самому старшему пострадавшему было 48 лет.

Как сообщал УНИАН, во Львове в ночь на 27 ноября в развлекательном центре «Ми100» произошел пожар.

Пожарные эвакуировали 250 человек. Еще 8 человек не могли самостоятельно покинуть помещение клуба. Специалисты ГСЧС вынесли их на свежий воздух и передали медикам.

Среди отдыхающих началась сильная паника, что значительно усложнило процесс эвакуации. В результате пожара в лечебные учреждения обратились 22 человека. В медицинские учреждения Львова госпитализированы 14 человек (ожоги и отравление продуктами горения).

К ликвидации пожара привлечены 49 спасателей и 14 единиц спецтехники. Причина возникновения возгорания устанавливается.