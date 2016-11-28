В Полтавской области от переохлаждения умер пенсионер.

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Полтавского облуправления полиции, в конце прошлой недели в дежурную частей Лохвицкого отдела полиции обратилась 65-летняя киевлянка с просьбой разыскать ее 68-летнего брата.

Читайте такжеКак не пострадать из-за переохлаждения. Советы врачейПравоохранители установили, что односельчане не видели мужчину около трех дней, на телефонные звонки сестры он не отвечал.

Тело пропавшего пенсионера правоохранители обнаружили в выходные на поле вблизи лесополосы одного из сел района.

Читайте такжеНа Тернопольщине от переохлаждения погиб 41-летний мужчинаСогласно результатам судебно-медицинской экспертизы, полученным сегодня, мужчина скончался от переохлаждения.

По данным полиции, это первый случай гибели человека от переохлаждения, зарегистрированный в Полтавской области в зимнем сезоне 2016-2017 года.