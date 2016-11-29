В Днепре разоблачили преступников, которые занимались контрабандой запрещенных препаратов

Как сообщили УНИАН в пресс-группе УСБУ в Днепропетровской области, в конце прошлой недели во время обыска офисов, автомобилей и мест проживания трех злоумышленников, которые действовали в составе организованной группы, было изъято контрабандных анаболических стероидов почти на 1 млн грн.

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«Разоблачена группа дельцов, которые контрабандой доставляли в Украину запрещенные к обороту сильнодействующие вещества. Часть стероидов они продавали, а часть – переправляли в Молдавию и Российскую Федерацию, используя для этого посредников и курьеров», - говорится в сообщении УСБУ.

Кроме препаратов оперативники изъяли компьютерную технику, поддельные паспорта, упаковочные материалы, средства связи и документацию с доказательствами противоправной деятельности злоумышленников.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 201 Уголовного кодекса Украины (контрабанда). Продолжаются следственные действия.