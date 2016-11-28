В Киеве за неделю зарегистрировано почти 19,5 тысяч больных гриппом и ОРВИ
В Киеве за неделю зарегистрировано 19 тыс. 417 больных гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями, что на 8,77% выше предыдущей недели.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на руководителя аппарата КГГА Владимира Бондаренко.
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Показатель заболеваемости на 100 тыс. чел. населения города составил 668, что ниже эпидемического порога для данной недели на 10,6%.
«Среди заболевших госпитализированы 100 человек, в том числе 69 детей. Наибольший процент заболеваемости гриппом и ОРВИ регистрируется среди детей в возрастной группе 5-14 лет (47,1%). Однако ожидать карантина пока не стоит», - отметил Бондаренко.
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Отмечается, за прошедшую неделю было привито от гриппа 4297 человек, из них 765 детей до 17 лет.