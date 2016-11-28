В Киеве трое людей умерли после употребления неизвестного вещества

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, установлено, что 51-летний пострадавший работал на предприятии по производству химических средств и жидкости для омывателей.

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В полиции предполагают, что мужчина украл технический спирт, который использовался на производстве, а дома угостил им своих знакомых, которые и вызвали врачей, когда хозяину стало плохо. На то время они еще чувствовали себя нормально.

Утром умер второй мужчина, 1965 года рождения, а после него и 43-летняя женщина. Причины смерти устанавливаются.

Следственным отделом Святошинского управления полиции столицы открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.