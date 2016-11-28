Во Львове горел ночной клуб: 14 человек госпитализированы

Об этом сообщает пресс-служба областного управления ГСЧС.

Сообщение о пожаре поступило в 1.51. На место происшествия немедленно были отправлены пожарно-спасательные подразделения и части специальной пожарной техники отряда технической службы Львова.

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«Спасатели, прибыв на место происшествия, обнаружили возгорание на площади 50 кв. м. Оценив возникшую ситуацию, было принято решение о проведении немедленнойэвакуации посетителей развлекательного центра», - говорится в сообщении.

В целом пожарные эвакуировали 250 человек. Еще 8 человек не могли самостоятельно покинуть помещение клуба. Специалисты ГСЧС вынесли их на свежий воздух и передали медикам.

В 2.54 пожар локализовали и в 3.51 полностью ликвидировали.

«Сложность тушения пожара заключалась в плотной задымленности помещения, которое возникло вследствие возгорания. Пожарным пришлось проводить спасательную операцию и ликвидировать возгорание в аппаратах защиты органов дыхания», - отмечают спасатели.

Кроме того, среди отдыхающих началась сильная паника, что значительно усложнило процесс эвакуации. В результате пожара в лечебные учреждения обратились 22 человека. В медицинские заведения Львова госпитализированы 14 человек (ожоги и отравление продуктами горения), из них 2 человека находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

К ликвидации пожара было привлечено 49 спасателей и 14 единиц спецтехники. Причина возникновения пожара устанавливается.