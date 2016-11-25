В Одесской области правоохранители выявили нелегальный цех по производству питьевой воды

В Раздельнянском районе Одесской области правоохранители выявили нелегальный цех по добыче и производству питьевой воды.

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Как сообщили УНИАН в областном Управлении защиты экономики Нацполиции, незаконная деятельность по добыче полезных ископаемых общегосударственного значения пресечена сотрудниками указанного управления 23 ноября.

Отмечается, что сотрудниками Управления защиты экономики в Одесской области совместно с прокуратурой на основании постановления суда проведены санкционированные обыски на территории Раздельнянского района. В ходе обысков обнаружен подпольный цех, в котором производилась добыча питьевой воды, которая в дальнейшем разливалась в бутыли объемом 18,9 литров. На выявленных бутылях были наклейки с надписью «Вода питьевая «Криничная» и «Александровская» негазированная.

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«Добыча подземных вод велась без специального разрешения на пользование недрами общегосударственного значения. Во время обыска изъято специальное оборудование для добычи подземной воды», - говорится в сообщении.

Правоохранителями открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 240 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил охраны недр; деяния, совершенные на территориях и объектах природно-заповедного фонда или повторно, или если они повлекли гибель людей, их массовое заболевание или другие тяжелые последствия).

Санкция данной статьи предусматривает ограничение свободы на срок от 2 до 5 лет или лишением свободы на тот же срок, с конфискацией незаконно добытого и орудий добычи.