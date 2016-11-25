Полиция призывает родителей не приобщаться к "Рождественскому флешмобу" в соцсетях

Как сообщила помощник начальника по связям со СМИ Черниговского отдела полиции Наталия Човпило, в соцсетях начали появляться предложения для родителей приобщиться к "Рождественского флешмоба", организованного по следующей схеме: участник должен предоставить организаторам персональные данные своего ребенка и отправить один подарок для другого ребенка, а взамен якобы получит несколько.

Читайте такжеЗакон о противодействии домашнему насилию: за издевательства над родными - под арест

В полиции подчеркивают, что эта система имеет вид "пирамиды", при которой прибыль получают только организатор и первые участники.

Кроме того, Човпило подчеркнула, что персональные данные ребенка являются конфиденциальной информацией, а поэтому полиция призывает родителей избегать участия в подобных акциях.

"В этом так называемом «Рождественском флешмобе» нельзя выявить конкретного организатора, который мог бы нажиться за чужой счет, но эта акция особенно опасна, поскольку вы не знаете, в чьи руки попадут данные ваших детей и с какой целью они будут использованы», - отметила она.